Події

12:09 29.06.2024

У перший день липня в західних областях України дощі з грозами, вдень місцями град

1 хв читати
У перший день липня в західних областях України дощі з грозами, вдень місцями град

Погода в Україні в неділю, 30 червня, буде без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у південних і центральних областях місцями 32-36°; на високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві 30 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, удень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 30 червня найвища температура вдень була 34,1° у 1898 р., найнижча вночі 7,6° у 1894 р.

У перший день липня в Україні в західних областях дощі з грозами, вдень подекуди град і шквали 15-20 м/с, температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

На решті територій спекотна погода без опадів, температура вночі 17-22°, вдень 30-34°, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях місцями сильна спека 35-37°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 1 липня спекотна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

Теги: #прогноз #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:45 28.06.2024
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

16:21 28.06.2024
Уряд розуміє, як покриватиме бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль

Уряд розуміє, як покриватиме бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль

11:26 28.06.2024
У вихідні в Україні буде спекотно, у суботу в західних областях короткочасні дощі - Укргідрометцентр

У вихідні в Україні буде спекотно, у суботу в західних областях короткочасні дощі - Укргідрометцентр

12:42 27.06.2024
Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

16:20 26.06.2024
Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

12:39 24.06.2024
В Україні найближчими днями утримається тепла погода, в окремих областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами

В Україні найближчими днями утримається тепла погода, в окремих областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами

12:25 23.06.2024
На початку тижня погода в Україні буде дощовою, місцями грози

На початку тижня погода в Україні буде дощовою, місцями грози

12:58 22.06.2024
В Україні найближчими днями очікуються дощі та грози - Укргідрометцентр

В Україні найближчими днями очікуються дощі та грози - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

ОСТАННЄ

США відправлять Україні ракети ППО HAWK у наступному пакеті допомоги - ЗМІ

Дуда продовжив перебування контингентів країн НАТО в Польщі до кінця 2024 року

Від початку доби відбулося 37 бойових сутичок - Генштаб ЗСУ

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина

Поліцейські затримали порушника, який уночі на Троєщині в Києві підірвав гранату: пошкоджено 11 авто

Редакційна рада The New York Times виступила за вихід Байдена з президентських перегонів

Сили оборони поступово витісняють окупантів із Вовчанська - голова ЦПД РНБО

За добу на Харківщині одна загибла, дев’ятеро постраждалих в результаті ворожих обстрілів

Війська РФ вранці знову обстріляли населені пункти Херсонської області, у селі Наддніпрянське поранено двох жителів

У Нью-Йорку Донецької області в результаті обстрілів за минулий день загинуло чотири жителі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА