У Херсонській області в результаті обстрілів четверо людей загинули, ще десятеро дістали поранення

У Херсонській області за минулу добу через обстріли четверо людей загинули, ще 10 дістали поранення, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Одрадокам'янка, Новокаїри, Янтарне, Дар'ївка, Микільське, Новоолександрівка, Білоусове, Крупиця, Білозерка, Новоберислав, Львове, Михайлівка, Томина Балка, Золота Балка, Комишани, Наддніпрянське, Антонівка, Садове, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон", - написав він у суботу вранці.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 - дістали поранення".

Він також інформував про наслідки ворожих обстрілів: "російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Зафіксовано влучання в магазини та газопровід. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні автомобілі, а також службовий автомобіль рятувальників".

Крім того, голова Херсонської ОВА повідомив, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136".