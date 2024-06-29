Події

00:35 29.06.2024

Війська РФ увечері обстріляли Камишани Херсонської області, травмовано двох жителів

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Війська РФ увечері обстріляли Камишани Херсонської області, травмовано двох жителів

Російські війська пізно ввечері, 28 червня, обстріляли Камишани Херсонської області, травмовано жінку та чоловіка, повідомляється в Телеграм-каналі обласної військової адміністрації опівночі.

"Окупанти продовжують терор Херсонщини. Годину тому російські військові накрили вогнем Камишани. Ворожий снаряд потрапив до житлового будинку. Відомо про двох постраждалих. Травми отримала жінка, 49 років. Також внаслідок обстрілу постраждав 22-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, обох постраждалих доправили до лікарні. Наразі медики їх обстежують.

Теги: #україна #херсонська_область #обстріли

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