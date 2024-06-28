Події

19:41 28.06.2024

У Дніпрі після ракетної атаки РФ чотири поверхи житлового будинку зруйновано, троє постраждалих

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У Дніпрі після ракетної атаки РФ чотири поверхи житлового будинку зруйновано, троє постраждалих
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру ввечері в п'ятницю, 28 червня, постраждали троє людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він наголосив, що Україна потребує більшої кількості засобів протиповітряної оборони для гарантування безпеки цивільного населення.

"Ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", - написав президент.

Як повідомлялося, російські окупанти в п'ятницю, 28 червня, завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Пошкоджено дев'ятиповерховий будинок.

 

 

 

Теги: #удар #днепр

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