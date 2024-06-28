Печерський суд повторно заарештував акції облгазів Фірташа - голова АРМА

Печерський районний суд Києва в п'ятницю ухвалив рішення повторно заарештувати акції операторів газорозподільних систем, що входили в сферу впливу "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, повідомила голова Агентства з менеджменту та розшуку активів (АРМА) Олена Дума.

"Я вітаю рішення судді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейських. Облгази повернуто державі! Управління буде продовжено!" - написала вона в телеграм-каналі.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) рішенням від 25 червня скасував арешт майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду Києва від 15 травня та 1 вересня 2022 року, а саме акцій 22 міськ- та облгазів. АРМА звернулося до Офісу генпрокурора про їх повторний арешт.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

У бюро нагадали, що в червні 2021 року вони викрили масштабну схему безоплатного передання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд грн.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

"Нафтогаз" 19 грудня 2023 року оголосив про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів, у результаті чого в складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств.