Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над результатом щодо ППО для України, серйозного пакета військової підтримки та сильного комюніке
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона активно працює над тим, щоб майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 11-12 липня, був успішним, зокрема щодо ППО, пакета військової підтримки для Сил оборони та сильного комюніке.
"Зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", - заявив він на пресконференції з президентом Словенії в Києві у п'ятницю.
За словами Зеленського, сьогодні Україна розглядає участь у кількох платформах у рамках саміту НАТО.
"(Зокрема - ІФ-У) у платформі щодо коаліції ППО "Петріот" тощо. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем "Петріот" для України", - заявив президент.
"Друге - серйозний пакет підтримки наших військових. Над цим теж працюємо", - додав він. "І там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим", - підсумував він.