Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над результатом щодо ППО для України, серйозного пакета військової підтримки та сильного комюніке

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона активно працює над тим, щоб майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 11-12 липня, був успішним, зокрема щодо ППО, пакета військової підтримки для Сил оборони та сильного комюніке.

"Зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", - заявив він на пресконференції з президентом Словенії в Києві у п'ятницю.

За словами Зеленського, сьогодні Україна розглядає участь у кількох платформах у рамках саміту НАТО.

"(Зокрема - ІФ-У) у платформі щодо коаліції ППО "Петріот" тощо. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем "Петріот" для України", - заявив президент.

"Друге - серйозний пакет підтримки наших військових. Над цим теж працюємо", - додав він. "І там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим", - підсумував він.