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14:41 27.06.2024

Україна та партнери мають підготувати план дій за пунктами Формули миру протягом кількох місяців, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський

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Україна та партнери мають підготувати план дій за пунктами Формули миру протягом кількох місяців, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі заявив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би РФ до миру.

"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі (на Саміті миру - ІФ-У). Це було дуже важко - зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - заявив Зеленський.

Як наголосив глава Української держави, "ми не маємо багато часу, тому що в нас багато людей гинуть. Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років".

"Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - сказав Зеленський.

Теги: #формула_миру #зеленський #єврорада

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