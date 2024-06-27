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07:34 27.06.2024

ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1260 осіб особового складу ворога, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 5 засобів ППО, 24 БПЛА, 72 одиниці авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 539320 (+1260) осіб, танків - 8042 (+3) од, бойових броньованих машин - 15459 (+9) од, артилерійських систем - 14363 (+42) од, РСЗВ - 1108 (+0) од, засоби ППО - 868 (+5) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11459 (+24), крилаті ракети - 2324 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 19468 (+61) од, спеціальна техніка - 2420 (+11)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у четвер уранці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_всу #втрати_ворога

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