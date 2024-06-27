Окупанти за день 22 рази обстріляли 8 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Окупанти за минулий день 22 рази обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, у Середньо-Будській громаді поранення дістав мирний мешканець, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21:00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Серединно-Будська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи). Унаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель громади.

У Великописарівській громаді було зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), мінометні обстріли (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи), скидання гранати з БПЛА (1 вибух).

Есманська громада: здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів).

У Краснопільській громаді були обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (5 вибухів).

Атакам БпЛА піддалися Хотинська (FPV дрон, 1 вибух) і Миропільська (БпЛА типу "Ланцет", 2 вибухи) громади.

Ворог ударив з артилерії по Зноб-Новгородській (6 вибухів) громаді.

Мінометного обстрілу зазнала Білопільська (3 міни) громада.