По всій лінії фронту відбулося 116 боїв, на Покровському напрямку ворог атакував 37 разів

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 116, ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, де від початку доби було 37 атак, ідеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 середи.

У зведенні зазначається, що на Покровському напрямку протягом дня агресор здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, 29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки.

"Окупанти на напрямку втрачають здебільшого живу силу - за сьогоднішній день наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога", - підкреслюється у зведенні.

На Лиманському напрямку за день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників у районах шести різних населених пунктів. До теперішнього часу тривають шість бойових зіткнень.

"Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки та Невського, де відбулося близько 80 відсотків усіх атак", - уточнюється у зведенні.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників із позицій у районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина бойових зіткнень ще триває.

На Харківському напрямку російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка та Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

"За наявною на цей час інформацією, знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів", - повідомляє Генштаб.

На Торецькому напрямку, де окупанти 9 разів атакували поблизу Шумів, Торецького, Дачного та Сіверного, три бойові зіткнення завершилися. Бойові дії тривають ще в шести локаціях.

На Куп'янському напрямку ворог 8 разів атакував наші позиції. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Сінківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки та Степової Новоселівки тривають бойові дії.

На Курахівському напрямку на теперішній час доби налічується 8 бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру та Кліщіївки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.