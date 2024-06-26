Ворог здійснив 1 ракетний та 43 авіаудари по Україні

Російські війська здійснили один ракетний та 43 авіаційні удари по Україні за добу, повідомляє Генеральний штаб у зведенні станом на 22:00 середи.

Так, ворог протягом доби завдав територією України ракетного удару однією ракетою. Крім того, сталося 43 ворожі авіаудари - зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Крім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів зброї.