Події

22:29 26.06.2024

Ворог здійснив 1 ракетний та 43 авіаудари по Україні

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Ворог здійснив 1 ракетний та 43 авіаудари по Україні

Російські війська здійснили один ракетний та 43 авіаційні удари по Україні за добу, повідомляє Генеральний штаб у зведенні станом на 22:00 середи.

Так, ворог протягом доби завдав територією України ракетного удару однією ракетою. Крім того, сталося 43 ворожі авіаудари - зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Крім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів зброї.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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