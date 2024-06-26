Угоду Україна-ЄС з безпеки буде підписано на саміті Євросоюзу - високопоставлений європейський дипломат

Угоду між Україною та ЄС про гарантії у сфері безпеки буде підписано в четвер у Брюсселі на засіданні Європейської ради.

"У нас буде спеціальний гість, ім'я якого нам не дозволено називати, але ви всі написали про це, тому ми не маємо це підтверджувати. І ви також знаєте, що завтра після сімейної фотографії (лідерів ЄС - ІФ-У) буде підписано зобов'язання щодо гарантування безпеки (між Україною та ЄС - ІФ-У)", - сказав у четвер у Брюсселі журналістам високопоставлений європейський дипломат.

При цьому він не назвав імені "спеціального гостя", проте раніше про візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя повідомили європейські ЗМІ.

Саміт ЄС відбудеться в Брюсселі 27-28 червня.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки зміст цього документа аналогічний до вже багатьох підписаних із країнами Європейського Союзу угод у сфері безпеки, дипломат зазначив, що "не всі держави-члени підписали угоди з Україною". "ЄС - свого роду парасолька, в якій усі візьмуть на себе зобов'язання, і кожен зробить свій внесок, схваливши ці зобов'язання з безпеки", - пояснив співрозмовник журналістів.

При цьому він особливо наголосив на важливості нинішнього засідання Європейської ради, яке буде першим після виборів до Європейського парламенту. "Це - новий цикл, який відкривається тепер із чітким уявленням про те, яким буде стратегічний порядок денний, те, як лідери Європейської ради мають намір формувати інші інституції та роботу на найближчі п'ять років, - це одна частина рішення, що буде ухвалене, і друга - імена і команда, що нестиме відповідальність за реалізацію і роботу над цією програмою", - пояснив дипломат.

Як очікується, лідери ЄС затвердять кандидатури на керівні посади в ЄС: президента Європейської комісії (очікується, що лідери схвалять на другий термін чинну президентку Урсулу фон дер Ляєн), президента Європейської ради (раніше обговорювали кандидатуру колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошти), верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки (раніше на цю посаду висували прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас) і президента Європейського парламенту (обговорювали висування на повторний термін...).

Крім того, на порядку денному будуть питання конкурентоспроможності, безпеки та оборони, міграції, Близького Сходу.