Події

17:57 26.06.2024

Зеленський привітав Берсе з обранням генсеком Ради Європи

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Зеленський привітав Берсе з обранням генсеком Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський привітав колишнього президента Швейцарії (2018, 2023) Алена Берсе (Alain Berset) з обранням на посаду генерального секретаря Ради Європи та побажав йому успіхів під час каденції.

"Ми налаштовані підтримувати й розширювати наше міцне партнерство з Радою Європи у прагненні до демократії та справедливості для України та всієї Європи. Вкрай важливо, щоб ключові міжнародні організації Європи продовжували захищати європейський спосіб життя та позиціонувати Європу як приклад верховенства права", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Теги: #рада_європи #берсе

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