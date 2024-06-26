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17:14 26.06.2024

Кулеба привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

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Кулеба привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з призначенням на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

"Перед обличчям найсерйозніших загроз безпеці євроатлантичного співтовариства в цьому столітті нам усім потрібен сильний, єдиний і рішучий НАТО, який діє як єдина сім'я вільних націй. Також у наших спільних інтересах, щоб Україна продовжувала отримувати сильну і довгострокову підтримку у своїй боротьбі за свободу і на шляху до вступу в Альянс. Як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відігравав і продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні обох результатів. Ми впевнені, що щойно Марк Рютте обійме цю посаду в жовтні, він продовжить просувати спільні євроатлантичні цілі і доб'ється багатьох значних успіхів", - написав Кулеба у твіттері.

Він побажав Рютте успіхів у його майбутньому перебуванні на цій посаді. 

Теги: #рютте #нато #кулеба

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