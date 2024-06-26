Події

13:33 26.06.2024

Українські діти знають, що життя та свободу треба виборювати - перша леді

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Українські діти знають, що життя та свободу треба виборювати - перша леді
Фото: https://president.gov.ua/

Українські діти з власного досвіду знають, що життя та свободу треба виборювати, заявила перша леді України Олена Зеленська.

"Думаю, в усіх сучасних дітей у цивілізованих країнах батьки виховали спільні цінності: людське життя, свобода й повага до них. Але українські діти знають іще дещо - життя та свободу треба виборювати. На жаль, їм довелося дізнатися це з власного досвіду, з досвіду їхніх батьків. Водночас наші діти здобули вміння ухвалювати рішення, нести відповідальність, піклуватися про інших і захищати їх", - сказала вона під час відеорозмови з директором директорату освіти та навичок Організації економічного співробітництва та розвитку Андреасом Шляйхером.

Як повідомляється, напередодні національної освітньої конференції EdCamp "Точка стійкості - 2024" вони обговорили соціально-емоційні навички українських дітей.

Перша леді також розповіла про реалізацію Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", яка, зокрема, спрямована на підтримку стійкості дітей.

"Сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям родин, школи, держави, наших закордонних друзів ми підтримаємо та зміцнимо наших дітей для подальшого мирного і щасливого життя", - сказала Зеленська.

Шляйхер, зі свого боку, відзначив міцний зв'язок між учителями та учнями, який помітив в Україні, і важливість програми ментального здоров'я. На його думку, програма вже може слугувати прикладом для інших країн.

Теги: #зеленська #відеорозмова

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