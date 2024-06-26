У Генштабі окремо відзначили воїнів 47-ї ОМБр "Магура" за оборону позицій

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Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, наносять йому ефективну вогневу поразку, виснажуючи по всій лінії фронту, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил станом на 22.00 вівторка, 25 червня.

"Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", які мужньо тримають позиції, уміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат", - зазначено у зведенні.