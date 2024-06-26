Від початку доби було 123 бойові зіткнення, на покровському напрямку кількість боїв зросла до 42, загарбники продовжують натиск - Генштаб

Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, на покровському напрямку кількість боїв зросла до 42, окупанти продовжують натиск, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 вівторка, 25 червня.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку окупанти протягом дня за підтримки авіації вісім разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська і Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п'ять штурмових дій противника, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

На Куп'янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка. Дев'ять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще триває бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Копанок, Греківки, Макіївки, Невського та Срібнянського лісу. Захисники України відбили 12 атак ворога, бої тривають. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів у глибину нашої території.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили 13 безуспішних штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірної та Виїмки.Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Дев'ять спроб ворога наблизитися до наших позицій біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки, на Краматорському напрямку, зазнали невдачі. Водночас окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, де наразі ще триває бойове зіткнення.Ситуація під контролем українських захисників.

На Торецькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала і залишається напруженою.За підтримки авіації противник 11 разів атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. Усі штурмові дії підрозділи Сил оборони відбили. Вживаються заходи з нарощування стійкості оборони.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість бойових зіткнень зросла до 42. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 35 ворожих атак, тривають бої в районах Новоолександрівки та Сокола. Попередні втрати агресора на цьому напрямку становили 271 окупанта вбитими та пораненими. Знищено один танк, три бойові броньовані машини, дві гармати та два автомобілі. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Зазнали невдачі дві штурмові дії загарбницьких військ поблизу Георгіївки та Костянтинівки.Водночас зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де тривають бої.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка змін не зазнала. Атаки ворога в районах Костянтинівки, Урожайного, Малої Токмачки та Роботиного успіху не мали. Втрат позицій і територій не допущено. На Придніпровському напрямку чотири штурмові дії ворога успіху не мали. Ситуація контрольована.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.