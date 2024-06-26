Події

00:58 26.06.2024

Від початку доби було 123 бойові зіткнення, на покровському напрямку кількість боїв зросла до 42, загарбники продовжують натиск - Генштаб

2 хв читати
Від початку доби було 123 бойові зіткнення, на покровському напрямку кількість боїв зросла до 42, загарбники продовжують натиск - Генштаб

Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення, на покровському напрямку кількість боїв зросла до 42, окупанти продовжують натиск, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 вівторка, 25 червня.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку окупанти протягом дня за підтримки авіації вісім разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська і Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п'ять штурмових дій противника, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

На Куп'янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка. Дев'ять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще триває бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Копанок, Греківки, Макіївки, Невського та Срібнянського лісу. Захисники України відбили 12 атак ворога, бої тривають. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів у глибину нашої території.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили 13 безуспішних штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірної та Виїмки.Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Дев'ять спроб ворога наблизитися до наших позицій біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки, на Краматорському напрямку, зазнали невдачі. Водночас окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, де наразі ще триває бойове зіткнення.Ситуація під контролем українських захисників.

На Торецькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала і залишається напруженою.За підтримки авіації противник 11 разів атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. Усі штурмові дії підрозділи Сил оборони відбили. Вживаються заходи з нарощування стійкості оборони.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість бойових зіткнень зросла до 42. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 35 ворожих атак, тривають бої в районах Новоолександрівки та Сокола. Попередні втрати агресора на цьому напрямку становили 271 окупанта вбитими та пораненими. Знищено один танк, три бойові броньовані машини, дві гармати та два автомобілі. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Зазнали невдачі дві штурмові дії загарбницьких військ поблизу Георгіївки та Костянтинівки.Водночас зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де тривають бої.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка змін не зазнала. Атаки ворога в районах Костянтинівки, Урожайного, Малої Токмачки та Роботиного успіху не мали. Втрат позицій і територій не допущено. На Придніпровському напрямку чотири штурмові дії ворога успіху не мали. Ситуація контрольована.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.

Теги: #україна #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:31 26.06.2024
Війська РФ завдали по території України 43 авіаудари із застосуванням 60 КАБів - Генштаб

Війська РФ завдали по території України 43 авіаудари із застосуванням 60 КАБів - Генштаб

00:15 26.06.2024
Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

23:17 25.06.2024
Завдяки рішенню ЄСПЛ у міжнародній судовій практиці зафіксовано дату окупації Криму - Кондратюк

Завдяки рішенню ЄСПЛ у міжнародній судовій практиці зафіксовано дату окупації Криму - Кондратюк

22:48 25.06.2024
ВАКС вирішив стягнути Мотор-Банк, Вінницький авіазавод та інші активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

ВАКС вирішив стягнути Мотор-Банк, Вінницький авіазавод та інші активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

22:38 25.06.2024
До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

20:06 25.06.2024
Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

19:36 25.06.2024
Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

17:22 25.06.2024
ЄС, відкриваючи переговори про вступ України: Ми продовжуватимемо підтримувати вас у війні проти РФ стільки, скільки потрібно

ЄС, відкриваючи переговори про вступ України: Ми продовжуватимемо підтримувати вас у війні проти РФ стільки, скільки потрібно

17:13 25.06.2024
ЄС про початок переговорів щодо членства України: Це важлива віха в наших відносинах

ЄС про початок переговорів щодо членства України: Це важлива віха в наших відносинах

12:01 25.06.2024
Президентка Єврокомісії: Бажаю Україні та Молдові успішного початку переговорів про вступ

Президентка Єврокомісії: Бажаю Україні та Молдові успішного початку переговорів про вступ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генеральним секретарем Ради Європи обрано Алена Берсе

Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

Зеленський: Ми точно реалізуємо все, щоб створити Договір про вступ України до ЄС

Зеленський підписав Указ про звільнення Борзова з посади голови Вінницької ОВА

ОСТАННЄ

Глава Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим

Генеральним секретарем Ради Європи обрано Алена Берсе

МЗС Італії засудило рішення РФ обмежити доступ до трансляцій і веб-сайтів низки європейських ЗМІ

Зеленський: Ми точно реалізуємо все, щоб створити Договір про вступ України до ЄС

Переговори щодо адаптації України до права ЄС у новій рамці стартують у липні з раунду щодо держзакупівель - торгпред Качка

Міноборони України допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки

Зеленський підписав Указ про звільнення Борзова з посади голови Вінницької ОВА

Ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону - Зеленський

Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт

"Метінвест" передав розвідникам ГУР три швидкісні броньовані десантні кораблі на 165 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА