Окупанти завдали серії авіаударів по Бобрівці під Харковом, постраждали чотири мирні жителі - обладміністрація

Четверо жителів села Бобрівка Вільхівської громади Харківського району постраждали після того, як приблизно о 16:50 понеділка російські окупанти завдали по ньому ударів щонайменше чотирма керованими авіабомбами, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Пошкоджено дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці. Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років, госпіталізовані для подальшого лікування", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в понеділок увечері.