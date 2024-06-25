Події

18:55 25.06.2024

Окупанти завдали серії авіаударів по Бобрівці під Харковом, постраждали чотири мирні жителі - обладміністрація

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Окупанти завдали серії авіаударів по Бобрівці під Харковом, постраждали чотири мирні жителі - обладміністрація

Четверо жителів села Бобрівка Вільхівської громади Харківського району постраждали після того, як приблизно о 16:50 понеділка російські окупанти завдали по ньому ударів щонайменше чотирма керованими авіабомбами, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Пошкоджено дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці. Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років, госпіталізовані для подальшого лікування", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в понеділок увечері.

Теги: #харківський_район #синєгубов

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