Єрмак про нові ордери МКС на арешт Шойгу та Герасимова: Усі відповідатимуть за зло

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, заявив, що вони несуть індивідуальну відповідальність за агресію проти України.

"Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Ордери стосуються міжнародних злочинів, скоєних у період із 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Це напади на цивільні об'єкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та об'єктам, а також злочини проти людяності", - написав Єрмак у телеграмі.

Як він наголосив, Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність. "Важливе рішення. Усі відповідатимуть за зло", - зазначив він.

Як повідомлялося, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд за запитом прокурора МКС Каріма Хана видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.