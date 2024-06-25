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13:32 25.06.2024

Бельгія профінансує відновлення пошкодженої через війну школи в Київській області

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Бельгія надасть фінансування для відновлення та модернізації пошкодженої через війну школи на Київщині за новим дизайн-проєктом, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Школа в селі Київської області стане першою, яка в рамках пілоту отримає архітектурну трансформацію. Процес розпочнеться протягом року, а профінансує модернізацію Бельгія", - розповів він на фейсбук-сторінці.

За його словами, пілотний проєкт включає модернізацію п'яти шкіл, пошкоджених через бойові дії.

Відновлення шкіл відбуватиметься із сучасним підходом до освітніх просторів. Розробка проєктів реалізується Міністерством освіти і науки України за підтримки "Метінвесту" та групи "ДТЕК", концепції розроблені фахівцями проєкту Mariupol Reborn у співпраці з виконавчим партнером Big City Lab та литовською архітектурною ГО Rebuild The Wonderful.

В оновлених школах будуть облаштовані внутрішні дворики для відпочинку, амфітеатр, великі актові зали.

"Школи не повинні нагадувати приміщення лікарні. Вони мають бути схожі на маленький офіс Google чи Netflix - на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, за яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі", - наголосив Федоров.

Теги: #бельгія #відновлення

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