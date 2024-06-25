Розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога в РФ - ГУР МО

Українські сили уразили польовий склад боєприпасів ворога у Воронезькій області РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"25 червня 2024 року в ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначено, що операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3 500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - зазначили в ГУР.