Події

07:26 25.06.2024

Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога

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Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

За добу підрозділи української авіації та ракетних військ і артилерії завдали удару по трьох районах зосередження особового складу, району зосередження озброєння і військової техніки та складу з боєприпасами противника, повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Зазначається, що за ефективну бойову роботу протягом дня слід відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які відзначились у стримуванні агресора та завданні йому непоправних втрат.

Водночас, протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари, застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари з використанням 70 КАБів, задіяв 510 дронів-камікадзе. Ворог майже 2700 разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти з використанням різних типів озброєння.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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