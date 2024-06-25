США про звинувачення РФ в атаці ATACMS: Якщо Росія стурбована втратами, то вона має негайно припинити війну

Якщо Росія стурбована втратами серед своїх сил, то вона має негайно припинити війну, яку почала і продовжує вести в Україні, заявив генерал Пет Райдер, повідомляє сайт міністерства оборони США.

"…якщо вони (РФ – ІФ-У) стурбовані втратами серед своїх сил, то вони мають негайно припинити цю війну та повернути суверенну територію України, а не кидати свої сили на це без потреби", - відповів він на запитання про відповідальність США за обстріл окупованого Криму 23 червня.

За словами Райдера, США не має жодної інформації, яка б вказувала на те, чи були вбиті мирні мешканці.

"Звичайно, ви знаєте, наскільки я розумію, це те, про що ми поговоримо з українцями. Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не хочемо жертв серед мирного населення", - зазначив він.

Райдер додав, що Росія несе відповідальність за власне вторгнення в Україну і за загибель тисяч невинних українців.