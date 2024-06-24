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19:41 24.06.2024

Генштаб ЗСУ: Агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на покровському

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Генштаб ЗСУ: Агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на покровському

Активність противника на покровському напрямку зберігається, загалом від початку доби і станом на 19:00 на лінії фронту відбулося 128 зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на покровському, на який припадає третина штурмових дій противника. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак – 128", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що на куп'янському напрямку окупанти атакують у районі Новоселівки. Це вже п'ята спроба покращити власні позиції на напрямку, чотири попередні - відбито.

На лиманському напрямку наразі тривають сім із 23 бойових зіткнень від початку цієї доби. Ворог намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки. За попередньою інформацією, на цьому напрямку окупанти за сьогодні втратили 92 людини, знищено одну БМП та одну САУ. Пошкоджено автомобіль, гармату та міномет.

Тривають чотири бої в районах Роздолівки та Верхньокам'янського на сіверському напрямку. Загалом сьогодні ворог атакував на цьому напрямку 21 раз.

На краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися в районах Часового Яру, Іванівського та Калинівки. Загалом упродовж доби на цьому напрямку відбулося дев'ять штурмових дій агресора.

На торецькому напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень, два - тривають. Також тривають атаки в районі Південного та Нью-Йорка.

"На покровському напрямку 38 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 11 з них, а саме - в районах Сокола, Новоолександрівки, Євгенівки та Воздвиженки. Також ворог завдав ракетного удару в районі міста Покровськ", - ідеться в повідомленні.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту", - наголошується у зведенні Генштабу.

 

Теги: #генштаб #зведення

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