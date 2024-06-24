Глава МЗС Румунії: Це літо є критичним, дуже важливо, щоб ЄС посилив військову підтримку України

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску наголошує на важливості посилення ЄС військової підтримки України, а також стратегічного підходу ЄС до регіону Чорного моря.

"Що стосується агресії Росії проти України, то безпекова ситуація залишається делікатною. Це літо є критичним. Тому дуже важливо, щоб ЄС посилив свою військову підтримку", - сказала вона перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок у Люксембурзі.

Глава МЗС нагадала, що нещодавно Румунія вирішила передати Україні додаткову систему Patriot.

Також вона зазначила, що в нинішній ситуації з безпекою дуже важливо мати стратегічний підхід щодо Чорного моря.

"Саме тому я проситиму про спільне комюніке Європейської служби зовнішніх зв'язків і Європейської комісії щодо стратегічного підходу до Чорноморського регіону", - зазначила Одобеску.

Крім того, міністерка привітала проведення завтра першої Міжурядової конференції за участю України та Республіки Молдова, щоб офіційно відкрити переговори країн з ЄС.

"Ця Міжурядова конференція закріпить Україну і Республіку Молдова на незворотному шляху до вступу в ЄС", - сказала Одобеску.