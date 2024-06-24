Події

12:42 24.06.2024

Інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста" - фейк

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Інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста" - фейк
Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=830709099100962&set=a.487307143441161

Український Червоний Хрест попередив про появу фейкової інформації щодо нібито видачі благодійних наборів і попросив людей бути уважними й перевіряти інформацію в офіційних джерел.

"Зверніть увагу, поширюється неправдива інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста". Це шахрайство! Будьте уважними!" - написав Український Червоний Хрест у фейсбуці в понеділок.

Про всі наявні програми й грошову підтримку Український Червоний Хрест інформує через офіційні джерела, включно із сайтом https://redcross.org.ua/.

 

Теги: #https_redcrossorgua #український_червоний_хрест #шахрайство #тчху #фейк

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