Інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста" - фейк

Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=830709099100962&set=a.487307143441161

Український Червоний Хрест попередив про появу фейкової інформації щодо нібито видачі благодійних наборів і попросив людей бути уважними й перевіряти інформацію в офіційних джерел.

"Зверніть увагу, поширюється неправдива інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста". Це шахрайство! Будьте уважними!" - написав Український Червоний Хрест у фейсбуці в понеділок.

Про всі наявні програми й грошову підтримку Український Червоний Хрест інформує через офіційні джерела, включно із сайтом https://redcross.org.ua/.