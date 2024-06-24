Події

11:12 24.06.2024

У прифронтовому селі на Харківщині загинуло подружжя, підірвавшись на протитанковій міні, - ДСНС

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Двоє мирних жителів Харківської області загинули після того, як у понеділок близько 5:30 легковий автомобіль Daewoo Lanos наїхав на протитанкову міну в прифронтовому селі Слобожанському Липецької громади.

"Унаслідок вибуху водій загинув одразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу. Обставини цієї надзвичайної події встановлюють правоохоронці", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Теги: #харківська_область

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