У прифронтовому селі на Харківщині загинуло подружжя, підірвавшись на протитанковій міні, - ДСНС

Двоє мирних жителів Харківської області загинули після того, як у понеділок близько 5:30 легковий автомобіль Daewoo Lanos наїхав на протитанкову міну в прифронтовому селі Слобожанському Липецької громади.

"Унаслідок вибуху водій загинув одразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу. Обставини цієї надзвичайної події встановлюють правоохоронці", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.