Події

09:00 24.06.2024

У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

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У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у понеділок.

"Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їхня кількість уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #одесская_область #атака #повреждения

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