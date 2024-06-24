У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у понеділок.

"Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їхня кількість уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі", - написав він у телеграм-каналі.