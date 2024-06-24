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07:57 24.06.2024

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1300 осіб особового складу ворога, 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 27 БПЛА, 2 крилаті ракети, 76 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 535660 (+1300) осіб, танків - 8031 (+12) од, бойових броньованих машин - 15413 (+15) од, артилерійських систем - 14246 (+51) од, РСЗВ - 1108 (+0) од, засоби ППО - 863 (+0) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11382 (+27) од, крилаті ракети - 2323 (+2), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 19304 (+56) од, спеціальна техніка - 2397 (+20)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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