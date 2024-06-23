Від початку доби відбулося понад 130 бойових зіткнень, на покровському напрямку їхня кількість зросла до 44 - Генштаб

Від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення, на покровському напрямку зберігається висока інтенсивність боїв, їхня кількість зросла до 44, йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 22.00 суботи, 22 червня.

На Харківському напрямку окупанти протягом дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне бойове зіткнення наразі триває. За попередньою інформацією, від початку доби втрати ворога склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

На Куп'янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М'ясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де тривають три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів і Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

На Сіверському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій у районах Верхньокам'янського, Роздолівки, Спірної та Виїмки. Дев'ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне бойове зіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. Чотири спроби ворога наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі.

Триває бій поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилася до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири бойові зіткнення ще тривають.Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість бойових зіткнень зросла до 44. За підтримки всіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Соколу, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще тривають.

Попередні втрати агресора склали 319 окупантів убитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 15 бойових зіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.

На Придніпровському напрямку шість штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

У Генштабі наголосили, що українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо відзначили воїнів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, які мужньо тримають позиції, уміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.