По всій лінії фронту відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку ворог атакував 38 разів - Генштаб

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121, найгарячіше зараз на Покровському напрямку, де від початку доби було 38 атак ворога, 11 із них тривають, йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19.00 суботи, 22 червня.

У зведенні зазначено, що Харківщина продовжує потерпати від підступних ракетно-бомбових ударів із території російської федерації. У другій половині дня російські терористи завдали ураження чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць. Внаслідок таких підступних і злочинних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі та поранені. Водночас, також чотирма керованими авіаційними бомбами, ворожа авіація атакувала Веселе, ще по одній КАБ противник скинув на населені пункти Вовчанськ, Лісове та Липці.

"Варто додати, що двічі ворог сьогодні намагався атакувати в районі Вовчанська, одну штурмову дію наші воїни відбили, ще один бій - триває", - повідомили в Генштабі.

На Куп'янському напрямку українські захисники від початку доби відбивали 14 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М'ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. Наразі там тривають ще три бойові зіткнення.

Вісім атак противника не мали успіху поблизу населених пунктів Терни та Невське на Лиманському напрямку.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Григорівки та Нового. Три атаки українські воїни відбили, одна - ще триває.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилася до 14. Підрозділи Сил оборони відбили вісім штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще тривають.

На Покровському напрямку окупанти не збавляють темпів наступу. Від початку доби ворог 38 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 27 штурмів агресора, ще 11 ворожих атак - тривають.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 14, з яких вісім відбито і шість ще тривають.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.