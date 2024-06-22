У ХАРКОВІ Є ЗАГИБЛІ ТА ПОРАНЕНІ. УДАР ПРИЙШОВСЯ ПО ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ - ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ Є ЗАГИБЛІ ТА ПОРАНЕНІ. УДАР ПРИЙШОВСЯ ПО ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ - ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ Є ЗАГИБЛІ ТА ПОРАНЕНІ. УДАР ПРИЙШОВСЯ ПО ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ - ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МЕДИКІВ ЗАГИНУЛО ДВОЄ ЛЮДЕЙ, ЩОНАЙМЕНШЕ ДВОХ ПОРАНЕНО - СИНЄГУБОВ
У Львівській області пройшла сильна гроза, на автошляхах повалено дерева, у Львові частково не працює електротранспорт
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Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, інформація про нібито вибух не відповідає дійсності - КМДА
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