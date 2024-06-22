Події

15:15 22.06.2024

Укрнафта профінансувала закупівлю гранатометів для десантників

1 хв читати
Укрнафта профінансувала закупівлю гранатометів для десантників

ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України - профінансувала закупівлю 40 ручних однозарядних гранатометів ФОРТ-600 для воїнів 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади.

"UKRNAFTA профінансувала закупівлю 40 ручних однозарядних гранатометів ФОРТ-600 для воїнів 82 окремої десантно-штурмової бригади. Закупівлю здійснив фонд "Повернись живим". Це українська зброя для українських захисників. Вона ідеально підходить для штурмів і ліквідації окупантів з окопів і бліндажів, і оборони - коли треба зупинити просування піхоти противника", - йдеться в повідомленні на сайті компанії в суботу.

Теги: #гранатомети #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:06 20.06.2024
АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління активи "Татнафти"

АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління активи "Татнафти"

16:38 13.06.2024
"Укрнафта" планує побудувати у 2024 р. ще близько 100 МВт газової генерації

"Укрнафта" планує побудувати у 2024 р. ще близько 100 МВт газової генерації

11:49 13.06.2024
"Укрнафта" планує залучити фінансування Deutche Bank на будівництво маневреної генерації

"Укрнафта" планує залучити фінансування Deutche Bank на будівництво маневреної генерації

17:49 11.06.2024
"Укрнафта" обмежує використання електроенергії

"Укрнафта" обмежує використання електроенергії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

ОСТАННЄ

Харківщину постійно атакує ворожа авіація в суботу, висока активність ворога і на інших напрямках - Генштаб

В Івано-Франківську троє людей звернулися по медичну допомогу до бригади, яка прибула після ракетного обстрілу - голова ОВА

Генштаб відзначає високу інтенсивність наступальних дій окупантів у районі Торецька

Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, інформація про нібито вибух не відповідає дійсності - КМДА

Івано-Франківський університет нафти і газу пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ

Інвестування одразу всіх $300 млрд заморожених росактивів в ОПК України кардинально змінило б ситуацію на фронті - міністр юстиції

В Україні найближчими днями очікуються дощі та грози - Укргідрометцентр

ЄС і Україна, як очікується, 26 червня підпишуть угоду з безпеки - ЗМІ

У Казахстані затримано одного з підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Садикова в Києві 18 червня

Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА