Укрнафта профінансувала закупівлю гранатометів для десантників

ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України - профінансувала закупівлю 40 ручних однозарядних гранатометів ФОРТ-600 для воїнів 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади.

"UKRNAFTA профінансувала закупівлю 40 ручних однозарядних гранатометів ФОРТ-600 для воїнів 82 окремої десантно-штурмової бригади. Закупівлю здійснив фонд "Повернись живим". Це українська зброя для українських захисників. Вона ідеально підходить для штурмів і ліквідації окупантів з окопів і бліндажів, і оборони - коли треба зупинити просування піхоти противника", - йдеться в повідомленні на сайті компанії в суботу.