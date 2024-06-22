Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені - ОВА

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і четверо поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

Він зазначив, що 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

За словами Прокудіна, росіяни влучили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та господарські будівлі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1" Shahed-131/136, додав очільник ОВА.