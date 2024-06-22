Події

10:30 22.06.2024

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені - ОВА

1 хв читати
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені - ОВА

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і четверо поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

Він зазначив, що 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

За словами Прокудіна, росіяни влучили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та господарські будівлі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1" Shahed-131/136, додав очільник ОВА.

Теги: #прокудін_олександр #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 22.06.2024
Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

11:22 22.06.2024
Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

11:05 22.06.2024
Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

10:19 22.06.2024
У Донецькій області за добу 5 людей загинули, ще 7 поранено - голова обладміністрації

У Донецькій області за добу 5 людей загинули, ще 7 поранено - голова обладміністрації

16:03 21.06.2024
На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей з окупованих громад Херсонщини - голова ОВА

На підконтрольну територію України вдалося повернути сімох дітей з окупованих громад Херсонщини - голова ОВА

01:12 21.06.2024
Окупанти за добу 5 разів обстріляли 4 громади Сумської області - ОВА

Окупанти за добу 5 разів обстріляли 4 громади Сумської області - ОВА

03:47 20.06.2024
У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

03:37 18.06.2024
Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

00:09 18.06.2024
У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

08:02 17.06.2024
Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

ОСТАННЄ

У Казахстані затримано одного з підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Садикова в Києві 18 червня

Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення, з них 21 - на Покровському напрямку

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, є руйнування - голова ОВА

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

Польща знову піднімала авіацію через ракетну і дронову атаку РФ по Україні

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА