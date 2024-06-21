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18:43 21.06.2024

Закон про держрегулювання виробництва алкогольних напоїв передбачає низку послаблень для крафтових виробників - нардеп

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Ухвалений парламентом законопроєкт №10346 про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, які використовують в електронних сигаретах, і пального передбачає низку послаблень для крафтових продуктів.

Про це повідомив голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій комітету ВР з економічного розвитку Ігор Марчук.

"Уперше за понад 30 років нашої незалежності спільно структурували законодавство, яке покликане закласти максимально комфортні й уніфіковані принципи для розвитку Великої (малої) крафтової четвірки - малих виноробів, малих дистилерів, малих медоварів і малих пивоварів", - написав він у фейсбуці.

Головними елементами "крафтової революції" Марчук назвав дозвіл для малих пивоварів виробляти 1 млн літрів і водночас мати декларацію замість обтяжливої та витратної атестації виробництва.

Для всіх виробників крафтової продукції уніфіковано й перезакріплено правила щодо отримання ліцензії в електронному вигляді протягом 10 днів, звіту за обсягами виробництва та обігу продукції один раз на рік;

Водночас вдесятеро зменшено штрафи за неподання або несвоєчасне подання звітів з недостовірними відомостями щодо обсягів виробництва та обігу тощо.

"Звісно, немає межі для вдосконалення, ми і далі будемо продовжувати покращувати законодавство для малих. Вже є домовленість про опрацювання можливості для малих виноробів права виробляти напівігристі вина "петнати" в рамках "малої ліцензії" та інші корисні плюшки, про які згодом", - резюмував народний депутат.

Теги: #законопроєкт #марчук

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