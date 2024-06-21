"Скіфське золото" експонуватиметься в Музеї історії України в Києві з 5 липня до деокупації Криму - Мінкультури

У Скарбниці Національного музею історії України за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та благодійного фонду BGV 5 липня 2024 року розпочне роботу виставковий проєкт "Скарби Криму. Повернення".

Згідно з повідомленням пресслужби Мінкультури, експозиція фактично стане постійною в стінах музею і триватиме до остаточної деокупації Криму, після чого колекцію планують перемістити на територію півострова.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Музей Алларда Пірсона передав Україні артефакти з чотирьох музеїв Криму, раніше представлені на виставці в Амстердамі.