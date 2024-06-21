Окупанти за добу 5 разів обстріляли 4 громади Сумської області - ОВА

Окупанти за добу п'ять разів обстріляли з різних видів озброєння чотири прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 четверга.

Як вказується в повідомленні: "Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Шалигинська громади".

За даними ОВА, обстрілу з використанням БпЛА піддалася Юнаківська (2 вибухи), Миколаївська (3 вибухи) і Хотинська (1 вибух) громади.

Під мінометним вогнем опинилася Шалигинська (2 міни) громада.