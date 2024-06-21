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00:27 21.06.2024

Кулеба: у Пекіні уважно вивчають результати Саміту миру, переконаний у продовженні розмови з Китаєм щодо припинення війни в Україні

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Кулеба: у Пекіні уважно вивчають результати Саміту миру, переконаний у продовженні розмови з Китаєм щодо припинення війни в Україні

У Пекіні побачили "вражаючий масштаб" Глобального саміту миру і дуже уважно вивчають його результати, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З Китаєм були переговори (щодо участі в Саміті миру - ІФ-У): і Швейцарія їх вела, і ми. Однак я думаю, що вирішальним фактором для Китаю під час ухвалення рішення щодо участі в саміті стала принципова наша позиція, що на цьому саміті РФ не буде", - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону в четвер.

Він знову підкреслив, що участь РФ означала б безрезультатність саміту, "а нам потрібен був результат".

"Але ми знаємо, що в Пекіні дуже уважно вивчають результати саміту. У Пекіні побачили, наскільки вражаючим став масштаб саміту. І я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", - зазначив міністр.

Очільник МЗС зазначив, що Китай є найважливішим торговельним партнером України, а також нагадав про позицію Пекіна, що "Україна - друг", і що "Китай хоче миру". 

"Це позиція, з якою можна працювати. Вона не є ідеальною, у нас є питання, ми їх відкрито озвучуємо. Я говорив про це з міністром закордонних справ Китаю. Але з усіма потрібно працювати", - сказав Кулеба.

Коментуючи бразильську позицію щодо Саміту миру, міністр зазначив, що "Бразилія затіяла свою гру ще до саміту і виступила з бразильсько-китайським документом, який по суті дистанціював Бразилію від саміту".

"Проте Бразилія взяла участь у саміті, до останнього моменту це питання було не вирішене. Але вони теж зрозуміли, що присутність на саміті потрібна. Ми не розраховували, що Бразилія приєднається до спільного комюніке з тієї причини, що вони підписали своє комюніке з Китаєм", - пояснив Кулеба.

Він підкреслив, що "попереду ще дуже-дуже складна гра". Також він додав, що дуже важливо, щоб усі українці вірили, що президент і вся його команда ніколи не поступляться фундаментальними інтересами України.

Теги: #україна #китай #самміт

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