Окупанти за добу завдали двох ракетних і 36 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав по території України два ракетних і 36 авіаційних ударів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби противник завдавав по території України два ракетні удари із застосуванням десяти ракет. Крім того завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе. Водночас ворог здійснив 2634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї", - ідеться у зведенні.