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20:00 20.06.2024

Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку - ЗМІ

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Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку - ЗМІ

США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам і передавати ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні. Цю інформацію підтвердив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Washington Post.
Адміністрація Байдена "ухвалила складне, але необхідне рішення переорієнтувати заплановані на найближчу перспективу постачання іноземних військових товарів до інших країн, особливо ракет Patriot і NASAMS, і натомість відправити їх до України", - заявив журналістам Кірбі.
"Ми, звісно, поінформували всі залучені країни про те, що робимо цей екстраординарний крок, і докладаємо всіх зусиль, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки", - сказав Кірбі. Він додав, що коли союзникам США повідомили, що їхні постачання буде затримано, "ми отримали широку підтримку... тому що вони знають, наскільки серйозною є ця потреба в Україні".

Теги: #україна #пріоритет #ракети #сша

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