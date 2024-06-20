Зеленський: Життя України має зберегтися, і це стосується енергетичного забезпечення

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні детально розповів про підсумкові рішення Ставки верховного головнокомандувача у сфері захисту української енергетики.

"Абсолютно конкретне завдання - максимально підтримати людей, громади і зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення", - сказав Зеленський.

Перше, на що звернув увагу президент України, це доручення уряду розробити та "негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму. Щоб це був за легкістю аналог програми "5-7-9", але відсоток - нуль річних у гривні для громадян".

"Друге: чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики, й за кожним таким об'єктом - чіткий термін завершення робіт. Треба прискорюватися виконавцям на кожному рівні", - сказав Зеленський.

Третє: на всіх громадських і адміністративних об'єктах у країні, на всіх об'єктах критичної інфраструктури потрібні відповідні альтернативні джерела енергозабезпечення. "Заради цього уряд, обласні та місцеві адміністрації, енергокомпанії та кожен, хто має бути залучений, мають працювати разом і так, щоб Україна ввійшла в опалювальний сезон підготовленою на рівні кожної громади та всієї нашої держави", - наголосив глава Української держави.

"Четверте: держава й надалі працюватиме для створення нової енергогенерації, нових децентралізованих енергетичних потужностей. Мають бути затверджені конкретні проєкти та подані строки виконання за кожним із них", - додав Зеленський.

І п'яте: держава має значно активніше стимулювати будівництво нових балансувальних і маневрових потужностей для енергетики. "Це процес досить складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів", - переконаний Зеленський.