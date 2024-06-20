Події

17:07 20.06.2024

На фронті відбулося вже 85 бойових зіткнень, 28 із них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

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На фронті відбулося вже 85 бойових зіткнень, 28 із них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 16:00 четверга кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 85, ворог продовжує активно діяти на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На куп'янському напрямку ворог здійснив 13 атак, 10 разів безуспішно намагався покращити своє тактичне положення. Окрім цього, окупанти продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

На краматорському напрямку українські захисники відбивають п'ять атак противника в районі Часового Яру. У свою чергу окупанти діють за підтримки авіації та скинули керовану авіабомбу.

На покровському напрямку тривають 10 бойових зіткнень у районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог завдав авіаудару п'ятьма КАБами по Євгенівці та Вовчому. Загалом на цьому напрямку противник здійснив 28 наступальних і штурмових дій.

На курахівському напрямку триває бій.

На времівському напрямку також триває бій у районі Костянтинівки.

На оріхівському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку біля Малої Токмачки.

На придніпровському напрямку українські військові відбили дві атаки на лівобережжі річки Дніпро.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #ситуація

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