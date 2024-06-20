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16:19 20.06.2024

Зеленський подякував президенту Румунії за передання Україні Patriot

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Зеленський подякував президенту Румунії за передання Україні Patriot

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Румунії та президенту Румунії Клаусу Йоганнісу за ухвалення рішення про надання Україні додаткового зенітно-ракетного протиповітряного комплексу Patriot.

"Цей надважливий внесок посилить наш повітряний щит і допоможе нам краще захистити наших людей та критично важливу інфраструктуру від російського повітряного терору. Ціную рішуче лідерство Румунії та принципову підтримку України. Важливо, що цей крок зміцнює безпеку не лише України, а й усього нашого регіону та Європи", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

Глава Української держави також зазначив, що, поклавши край російському терору зараз, Україна запобігає потенційній агресії "проти Молдови, Румунії, країн Балтії та всіх наших сусідів".

Як повідомлялося, члени Вищої ради національної оборони Румунії на засіданні під головуванням президента Румунії Клауса Йоганніса в четвер ухвалили рішення передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. "Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні, спричиненого постійними та масованими атаками Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації із союзниками, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - повідомляється на сайті адміністрації президента Румунії.

В адміністрації зазначили, що рішення було ухвалено на основі ретельної технічної оцінки, проведеної румунською владою, і було вжито всіх заходів для усунення ризику створення можливих вразливостей для Румунії. Водночас буде продовжено переговори з союзниками, щоб ще більше зміцнити протиповітряну оборону нашої країни.

Також зазначено, що це передання буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо з американським стратегічним партнером, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи, що відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації румунської армії та забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО, при цьому також необхідно знайти тимчасове рішення для прикриття створеної в такий спосіб оперативної вразливості.

Теги: #румунiя #patriot

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