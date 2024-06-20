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15:56 20.06.2024

Румунія передасть Україні систему Patriot

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Румунія передасть Україні систему Patriot

Члени Вищої ради національної оборони Румунії на засіданні під головуванням президента Румунії Клауса Йоганніса в четвер, 20 червня, ухвалили рішення передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, повідомляється на сайті адміністрації президента.

"Зважаючи на значне погіршення безпекової ситуації в Україні, спричинене постійними та масованими атаками Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, та регіональні наслідки цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, в тісній координації із союзниками члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - ідеться в повідомленні.

В адміністрації зазначили, що рішення було ухвалено на основі ретельної технічної оцінки, виконаної румунською владою, і було вжито всіх заходів для усунення ризику створення можливих ризиків для Румунії. Водночас буде продовжено переговори з союзниками, щоб іще більше зміцнити протиповітряну оборону нашої країни.

Також зазначається, що це передання буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо з американським стратегічним партнером, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи, що відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації румунської армії та забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО, при цьому також необхідно знайти тимчасове рішення для прикриття створеної в такий спосіб оперативної вразливості.

"Позиція Румунії була й буде однозначною у своїй багатосторонній підтримці України разом із міжнародною спільнотою в її законному праві на самооборону перед обличчям незаконної та неспровокованої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Також на сьогоднішньому засіданні члени Ради розглянули та затвердили склад румунських збройних сил, що можуть бути надані для участі в місіях і операціях за межами території Румунії у 2025 році.

Водночас під час засідання президент Румунії оголосив, що наприкінці минулого тижня він поінформував своїх союзників по НАТО про те, що зняв свою кандидатуру з виборів на посаду генерального секретаря НАТО. Йоганніс попросив членів Ради висловити свою думку про кандидатуру Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, і вони заявили, що Румунія підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів.

Теги: #patriot #румунія

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