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22:57 19.06.2024

Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

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Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

Указами Президента України Володимира Зеленського за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку державними нагородами нагороджено військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, а також Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з указом №358/2024 від 19 червня, відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" нагороджено Задорожного Антона Олеговича - підполковника Національної гвардії України.

Також згідно з указами №357/2024 і №358/2024 від 19 червня, у Національній гвардії України орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено Горбатенка Єгора Володимировича (посмертно) - головного сержанта; Петренка Олега Володимировича (посмертно) - солдата; Дмитрика Арсена Володимировича - підполковника; Ковкрака Андрія Володимировича - майора; Козара Річарда Валерійовича - лейтенанта; Сиротенка Дмитра Володимировича - молодшого сержанта.

Орденом "За мужність" I ступеня нагороджено Іващенка Дмитра Віталійовича - майора. Також у Нацгвардії орденом "За мужність" II ступеня нагороджено десятьох військовослужбовців; орденом "За мужність" IIІ ступеня 227 військовослужбовців; медаллю "За військову службу Україні" відзначено 67 нацгвардійців; медаллю "Захиснику Вітчизни" - 32; медаллю "За врятоване життя" - сімох військовослужбовців.

Також державними нагородами відзначено 85 прикордонників.

Орденом "За мужність" II ступеня нагороджено 1 військовослужбовця ДПСУ, орденом "За мужність" III ступеня - 10 прикордонників, орденом Данила Галицького - 4; "За бездоганну службу" III ступеня - 10; медаллю "За військову службу Україні" - 47; медаллю "Захиснику Вітчизни" - 10. Два прикордонники отримали медаль "За врятоване життя", ще одного військовослужбовця нагороджено відзнакою "Хрест бойових заслуг".

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій відзначені орденом "За мужність" ІІІ ступеня - три співробітники ДСНС; медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - два; медаллю "За врятоване життя" нагороджені ще три представники ДСНС.

Теги: #нагороди #україна #президент

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