Події

20:53 19.06.2024

Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено рекреаційну інфраструктуру - Сили оборони півдня

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Унаслідок ворожої ракетної атаки прибережної зони Одеської області пошкоджено рекреаційну інфраструктуру, люди не постраждали, повідомляють Сили оборони півдня.

"Надвечір під ударом знов опинилась прибережна зона Одещини. Внаслідок влучання пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура, виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості, яке було ліквідовано. Люди не ушкоджені", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в середу ввечері ворог атакував прибережну зону Одеської області балістичною ракетою, ймовірно типу "Іскандер-М".

 

Теги: #одеська_область #атака

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