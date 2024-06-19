Події

18:18 19.06.2024

ІCC Ukraine і БЕБ підписали меморандум про спільну протидію економічним злочинам

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В. о. директора Бюро економічної безпеки Сергій Перхун та президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати - ICC Ukraine Володимир Щелкунов підписали меморандум про співпрацю у протидії економічним злочинам, йдеться на сайті БЕБ.

Документ передбачає не лише проведення спільних стратегічних сесій, а й аналіз та розробку потрібних законодавчих змін, обмін інформацією тощо.

"Також сторони домовилися про проведення навчальних семінарів експертами ICC Ukraine для детективів БЕБ за різними напрямами. Зокрема йдеться про міжнародне застосування прав інтелектуальної власності, європейське законодавство у сфері оподаткування, розуміння базових принципів криптографії, таких як хеш-функції, симетричне та асиметричне шифрування", - йдеться у повідомленні.

У ICC Ukraine  зазначають, що завдяки ефективним заходам Бюро економічної безпеки за останні два роки тіньовий ринок сигарет скоротився на 7,7%, досягнувши рівня в 18%, що все одно залишається надто високим показником і потребує подальшої активної роботи й консолідації зусиль правоохоронців та громадського сектору.

Теги: #беб #icc

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