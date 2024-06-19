Авіаудару вдень було завдано по дитячому об'єкту відпочинку на околиці Харкова, постраждалих немає - Терехов

Російські окупанти вдарили по околиці Харкова двома керованими авіаційними бомбами, влучання зафіксовано на території дитячого об'єкта відпочинку, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Постраждалих, за попередньою інформацією, немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше мер повідомив про удар окупантів по околиці Харкова, написавши, що "інформація про можливі жертви й руйнування уточнюється".