Події

17:08 19.06.2024

Авіаудару вдень було завдано по дитячому об'єкту відпочинку на околиці Харкова, постраждалих немає - Терехов

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Авіаудару вдень було завдано по дитячому об'єкту відпочинку на околиці Харкова, постраждалих немає - Терехов

Російські окупанти вдарили по околиці Харкова двома керованими авіаційними бомбами, влучання зафіксовано на території дитячого об'єкта відпочинку, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Постраждалих, за попередньою інформацією, немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше мер повідомив про удар окупантів по околиці Харкова, написавши, що "інформація про можливі жертви й руйнування уточнюється".

Теги: #харків #удар

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