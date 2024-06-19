Події

11:48 19.06.2024

Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, тривають п'ять бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

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Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, тривають п'ять бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку поточної доби на лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення. Крім того, росіяни завдали шести авіаційних ударів 12 КАБами, застосували 41 дрон-камікадзе і здійснили понад 600 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій у районі Вовчанська.

На куп'янському напрямку тривають чотири бойові зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

На лиманському напрямку загарбники п'ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського і Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

На краматорському напрямку від початку доби вже відбулося дев'ять бойових зіткнень. Дві атаки російських окупантів українські захисники відбили біля Нового та Кліщіївки. Тривають сім бойових зіткнень у районах Калинівки, Нового та Іванівського.

Станом на 10:00 на покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати українські оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. Вісім атак відбито підрозділами Сил оборони, ще п'ять - тривають. Українські воїни вживають заходів щодо недопущення просування російського агресора в глибину території країни.

На курахівському напрямку невдачі зазнала атака ворога неподалік Парасковіївки. Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки, де тривають три бойові зіткнення.

На времівському напрямку успіху не мали штурмові дії агресора поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Втрат позицій не допущено.

Російські окупанти невдало атакували українські підрозділи в районі Малої Токмачки на оріхівському напрямку.

На придніпровському напрямку безуспішно завершилася спроба загарбників відтіснити українських воїнів із лівого берега Дніпра.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #бої

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