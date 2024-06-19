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11:40 19.06.2024

Правоохоронці встановили особу українського військового, жорстоко вбитого на Донеччині - Костін

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Правоохоронцям вдалося встановити особу військовослужбовця, про вбивство якого в Донецькій області стало відомо у вівторок, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних", - уточнив генпрокурор, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі.

Костін також зазначив, що ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - наголосив генпрокурор.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що російські окупанти обезголовили одного з українських військовослужбовців у Волноваському районі Донецької області.

"Ми отримали інформацію, що керівництво одного з підрозділів окупаційних військ Росії у Волноваському районі Донбасу віддало наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а вбити їх із нелюдською жорстокістю - шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області", - повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Під час здійснення аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. У ньому була відрізана голова українського захисника.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ці дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, заявив Офіс генпрокурора.

Теги: #костін #донецька_область #офіс_генпрокурора

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